Dwight Lodeweges niet verder bij Oranje: voormalig assistent-bondscoach aan de slag in de eredivisie

Dat betekent dat Lodeweges dus niet bij Oranje blijft. De KNVB had nog een optie om het contract van Lodeweges te verlengen. Daar werd na het vertrek van De Boer geen gebruik van gemaakt. ,,De optie moest vandaag worden gelicht, maar we zijn het er allebei over eens dat het nu niet het moment is’’, zei Lodeweges na het vertrek van Frank de Boer als bondscoach . ,,Om vast te leggen dat een nieuwe coach per se met mij moet werken, dat is niet logisch. Dat vindt de KNVB en dat vind ik zelf ook.’’

Ideale rechterhand

Met Lodeweges haalt PEC niet alleen een ervaren coach binnen, maar ook een bekende. De Veluwenaar was al twee keer eerder werkzaam in Zwolle. Hij arriveerde er voor het eerst in 1998, toen hij drie jaar hoofdcoach was van - toen nog - FC Zwolle. In 2016 keerde Lodeweges, geroemd om zijn voetbalkennis, voetbalvisie en analytisch vermogen, terug in Zwolle. Eerst bij de jeugd, later werd hij als assistent van John van ’t Schip, die op dat moment - met wisselend succes - verantwoordelijk was voor het eerste.