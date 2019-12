EA Sports haalt Van Basten uit FIFA 20 na Hitlergroet

Gamers die spelmodus Ultimate Team openen krijgen een melding dat Marco van Basten ‘tot nader order’ niet beschikbaar is als icoon en daardoor niet speelbaar als personage.



In een verklaring legt EA Sports het besluit uit. ,,We zijn op de hoogte van de recente opmerkingen van Marco van Basten. We gaan er vanuit dat we toegewijd zijn aan gelijkheid en diversiteit in onze game. Daarom zullen we de ICON-items van Marco van Basten tot nader order niet meer beschikbaar maken.”