Echteld vrijdag als interim-trainer op de bank bij PEC

Echteld, normaal assistent, vervangt John Stegeman die zaterdag na de nederlaag bij FC Emmen (3-2) werd ontslagen. Art Langeler wordt de nieuwe hoofdcoach in Zwolle, maar kan pas op 1 april beginnen wegens zijn contract bij de KNVB. Langeler is in Zeist sinds 2018 Directeur Voetbalontwikkeling.



Echteld wordt vrijdag geassisteerd door Henry van der Vegt en Henk Brugge. Die laatste vervangt Gert Peter de Gunst, die in thuisquarantaine zit vanwege een coronageval in zijn directe omgeving.