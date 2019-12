Edward Sturing voor de vijfde keer aangesteld als trainer Vitesse

Sturing (56) was vanaf het moment dat Leonid Sloetski in november bij Vitesse vertrok de droomkandidaat voor de post van interim-trainer, maar de Eerbeker kwam niet tot overeenstemming met de club. Daarna stelde technisch directeur Mohammed Allach als tussenpaus Joseph Oosting aan. De Drent loodste Vitesse december door met zeven punten uit drie duels. Oosting kreeg dispensatie van de KNVB voor een maand, want hij beschikte niet over de juiste papieren.

Vitesse zocht in de tussentijd naar een trainer. Daarbij vielen de namen van Jordi Cruijff en de Duitser Roger Schmidt maar uiteindelijk kwam het dus toch bij oude bekende Sturing. Inclusief zijn klussen als interim-trainer is het de vijfde keer dat hij aan het roer staat in Arnhem. In 1999 stond hij drie duels als interim-coach voor de groep. In 2001/2002 was Sturing 19 wedstrijden trainer van Vitesse, van 2003 tot 2006 113 duels. In 2018 keerde hij vervolgens nog voor zeven wedstrijden terug als hoofdcoach naar zijn jeugdliefde.

Als speler droeg de Eerbeker al negen seizoenen het geel-zwart. Als trainer werkte hij bij Vitesse, FC Volendam en bij de Turkse clubs Gençlerbirliği SK en Kayseri Erciyesspor. Ook was hij Hoofd Opleiding bij PSV.

Sturing ging niet over één nacht ijs, zo maakt hij duidelijk op de clubwebsite. ,,Zoals ik al vaker heb gezegd: ik wil van waarde zijn voor de club. Ik heb er goed over nagedacht. Uiteindelijk is het een combinatie van clubliefde en de potentie die ik in de selectie zie, wat mij heeft doen besluiten terug te keren als hoofdtrainer.”

Joseph Oosting blijft als assistent-trainer betrokken bij de A-selectie samen met Nicky Hofs en Raimond van der Gouw.