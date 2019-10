Een afscheid zoals Raffie wilde: ‘Voetbal stelt geen reet voor’

Ronald Koeman ‘Misschien zijn we niet zo ver dat we steeds de pannen van het dak kunnen spelen’

13 oktober Bondscoach Ronald Koeman was blij met de 1-2 zege op Wit-Rusland, maar hij was bij FOX Sports ook kritisch. ,,De goal kan altijd vallen, maar de manier waarop sprak eruit dat we te gemakzuchtig waren. We leden balverlies op het middenveld. Misschien denken ze dat Virgil alles weghaalt, maar Blind en Frenkie de Jong hadden meer moeten doen.”