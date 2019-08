Een elftal aan exoten in de eredivisie

Van Bommel: Malen heeft selectie Oranje verdiend

16:01 PSV-trainer Mark van Bommel vindt het terecht dat zijn spits Donyell Malen is opgenomen in de voorselectie van het Nederlands elftal. ,,Hij heeft deze eerste selectie verdiend. Donyell is met zijn spel heel belangrijk binnen onze ploeg,’’ ziet Van Bommel, die de 20-jarige aanvaller dit seizoen voor het eerst elke wedstrijd in zijn basisopstelling heeft.