Een heel elftal met eredivisiespelers die misschien aan een andere club moeten denken

Daley Sinkgraven (23) maakte onlangs na lang blessureleed zijn rentree bij Ajax. In Amsterdam is de kans op speelminuten klein en gezien zijn leeftijd is spelen in Jong Ajax ook geen optie. Dus als de Drent ritme wil opdoen, moet hij (tijdelijk) vertrekken. Ook het aantal speelminuten van Zakaria Labyad (25) en Luis Orejuela (23) is gering. Beiden zijn te oud voor het beloftenteam en vooral de Colombiaan maakt nauwelijks minuten in Ajax 1.



In Eindhoven zitten Bart Ramselaar (22) en Nicolas Isimat-Mirin (27) steevast op de PSV-bank. Die laatstgenoemde staat in de nadrukkelijke belangstelling van Besiktas. Het zou de ideale uitweg bieden voor de Fransman die dit seizoen pas een handjevol wedstrijden in actie kwam.