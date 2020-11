Eenhoorn, Gerbrands en vier andere directeuren vormen nieuwe rvc van Eredivisie CV

Het gaat om Toon Gerbrands (PSV), Robert Eenhoorn (AZ), Thijs van Es (FC Utrecht), Manfred Laros (Sparta Rotterdam), Marco Bogers (VVV-Venlo) en Martin van Geel (Willem II), zo valt in een persbercht te lezen. ,,Samen met Eredivisie CV-directeur Jan de Jong werken zij aan een plan om de Eredivisie verder te professionaliseren, de effectiviteit en daadkracht te vergroten en de besluitvorming te vergemakkelijken”, klinkt het. Ook gaat onderzocht worden of de Eredivisie CV en de Coöperatie Eerste Divisie samen kunnen opgaan in één betaald voetbalorganisatie.

,,Ik zie het als een nationaal kabinet waarin veel kennis, kunde en ervaring samenkomen", aldus directeur De Jong. ,,In deze drukke en hectische tijden hebben we behoefte aan daadkracht en ben ik blij dat iedereen zijn verantwoordelijkheid pakt. Dat hebben we juist nu hard nodig. Bovendien is het ook een goede afspiegeling en dwarsdoorsnede van de Eredivisie. Het is een RvC waarin alle achttien clubs zich vertegenwoordigd voelen.”’

Het zestal neemt dus de plaats in van Jaakke, Fossen en Boonstra. Zij stapten ruim een week geleden op omdat ze onvoldoende vertrouwen voelden bij de clubs uit de Eredivisie. De bedoeling is dat de plannen halverwege volgend jaar af zijn en dan worden aangenomen in de vergadering van vennoten. De zes directeuren treden daarna af en maken plaats voor een nieuwe raad van commissarissen.