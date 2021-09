Eerste training Leeuwinnen onder Mark Parsons: ‘Ik ben vereerd dat ik hier nu sta’

De Oranjevrouwen werkten vanmiddag voor het eerst een training af onder de nieuwe bondscoach Mark Parsons. Dat was met zestien spelers. De andere acht voetbalsters, onder wie Jackie Groenen en Vivianne Miedema, bleven de gehele training aan de kant omdat zij zondag nog in actie waren gekomen voor hun clubs.

Vrijdag staat de eerste wedstrijd onder Parsons op het programma. De geboren Engelsman, die jarenlang in de Verenigde Staten werkte, toonde zich tot op de puntjes voorbereid en energiek. Zo had hij al online twintig á dertig uur met 32 internationals gesproken en bekeek hij al zo’n 32 wedstrijden waarin zijn speelsters in actie kwamen. ,,Ik ben vereerd dat ik hier nu sta”, zo zei hij op de campus van de KNVB, vorige week nog het domein van de manneninternationals en Louis van Gaal.

Volledig scherm Mark Parsons (midden). © ANP

Anderhalve maand na de teleurstellende Olympische Spelen waarin Oranje in de kwartfinales werd uitgeschakeld door de Verenigde Staten, beseft Parsons dat het een zware taak zal worden om zijn succesvolle voorgangster Sarina Wiegman op te volgen. ,,Ik heb enorm veel waardering voor haar werk. Ze heeft veel impact aan het vrouwenvoetbal gegeven en niet alleen hier. Mensen zeiden me dat het moeilijk zou worden om haar op te volgen maar ik zou me juist oncomfortabel voelen als ik het makkelijk zou zijn. Dit geeft me veel energie.”

Vrijdag staat zijn eerste wedstrijd op het programma. Dan is Tsjechië de tegenstander in Groningen in het kader van de WK-kwalificatie. Volgende week is IJsland in Reykjavik de volgende opponent. Oranje moet groepswinnaar worden om zich rechtstreeks te plaatsen voor het WK van 2023 in Australië en Nieuw-Zeeland.

Volledig scherm © ANP

Volledig scherm © ANP