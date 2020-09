Eerzucht moet goalgetter Eran Zahavi snel bij PSV brengen

Nu nog bij GuangzhouOf en wanneer hij komt, is nog niet honderd procent zeker. Duidelijk is dat PSV voor de vervanging van Sam Lammers de kaarten heeft gezet op de 33-jarige Eran Zahavi.

De ervaren Israëlische spits is een bekende van PSV’s nieuwe fysiek coach Yann-Benjamin Kugel, die afgelopen jaar bij de nationale ploeg van het geboorteland van Zahavi werkte. Via hem is het contact tussen PSV en Zahavi intensiever geworden en PSV hoopt de aanvaller op korte termijn in te vliegen. Momenteel is Zahavi nog in Israël en omdat het land vanaf vrijdag drie weken in lockdown gaat, zou hij snel naar Nederland moeten vliegen als hij de zaken met PSV rond wil maken.

Als de komst van Zahavi een feit zou worden, haalt PSV goals én ervaring binnen. Met zijn huidige club Guangzhou R&F FC (waar Giovanni van Bronckhorst zijn trainer is) zal hij tot een definitief akkoord moeten komen over het einde van zijn contract, dat nog tot december loopt. Over zijn salaris wordt al volop gespeculeerd, waarbij het in sommige Israëlische berichten lijkt of de miljoenen in Eindhoven tegen de plinten klotsen.

Eerzucht

Dat is niet zo en PSV gaat ze ook niet zomaar uitgeven. De club zal voor Zahavi ongetwijfeld meer dan een miljoen euro per jaar aan salaris moeten betalen, maar dat zal in de vorm van tekengelden en bonussen gestalte krijgen. Vooral eerzucht moet hem naar PSV leiden, na een aantal jaren waarin hij in China de bankrekening aardig heeft gevuld. Een bruto-salaris van vele miljoenen moet hij inruilen voor de mogelijkheid om toch nog een keer in Europa te kunnen schitteren. Iets wat tussen 2011 en 2013 mislukte. Bij PSV zit men intern op een lijn over de mogelijke komst van Zahavi. Scouts zijn enthousiast en zien een doelgerichte en fitte aanvaller in de prooi, die zomaar een basisplek kan veroveren. Binnen de club wordt het netwerk van trainer Roger Schmidt niet als leidend of concurrerend gezien tegenover de contacten van de eigen scoutingsafdeling. Door de aanwezigheid van Schmidt worden de netwerken simpelweg uitgebreid.

Romero

Voor de huidige spelersgroep hoeft het aantrekken van Zahavi geen grote gevolgen te hebben, als Lammers vertrekt. Maxi Romero kan nog steeds proberen zijn kans te pakken. Hij was de afgelopen periode licht geblesseerd, maar zat zondag weer bij de wedstrijdselectie. Bij zijn management is volgens betrokkenen geen signaal binnengekomen dat er voor hem geen perspectief zou zijn. De 21-jarige Joël Piroe vecht in Eindhoven dapper voor zijn kansen, maar het is nog onduidelijk of die er voor hem gaan komen.

Volledig scherm Eran Zahavi viert een treffer met zijn teamgenoten van Israël, in een interland tegen Schotland. © AP