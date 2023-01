Effectief Sparta heeft geen kind aan Cambuur en komt op punt van Ajax

Heracles krijgt na 250 kilometer te horen dat duel met MVV is afgelast wegens sneeuw, ook streep door derby

De Brabantse derby tussen Willem II - FC Eindhoven in de Keuken Kampioen Divisie is afgelast. Vanwege de winterse weersomstandigheden is het veld van het Koning Willem II Stadion in Tilburg onbespeelbaar, laat voetbalbond KNVB weten.

20 januari