Efficiënt AZ wint van Vitesse en houdt aansluiting met Feyenoord

AZ heeft Vitesse weer een nederlaag toegebracht in de eredivisie. De ploeg van trainer Pascal Jansen versloeg de Arnhemmers in Alkmaar met 3-1. Vitesse pakte slechts 5 punten uit de laatste acht competitiewedstrijden en werd tussendoor ook door AS Roma uitgeschakeld in de Conference League.

De doelpunten werden gemaakt door Pavlidis en Karlsson en bij Vitesse schoot Tronstad raak. Rasmussen maakte ook nog een eigen doelpunt, waardoor AZ drie keer kon juichen.

Het elftal van trainer Thomas Letsch is daardoor weggezakt uit het bovenste deel van de ranglijst en staat nu op de zevende plaats. Vitesse, dat in de afgelopen twee maanden alleen van NEC wist te winnen, heeft 14 punten minder dan AZ, dat volop meedoet in de strijd om de derde plaats.

De Alkmaarse club pakte tegen Vitesse de draad weer op, nadat het vlak voor de interlandperiode had verloren van FC Twente (0-1) en aan een nederlaag was ontsnapt bij Willem II (2-2). Ook AZ strandde tussendoor in de Conference League, tegen Bodø/Glimt.

Vangelis Pavlidis opende na ruim een half uur de score. De Griekse spits nam met zijn rug naar het doel een harde voorzet van Jesper Karlsson aan, draaide weg bij Danilho Doekhi en schoot via Vitesse-verdediger Jacob Rasmussen raak. De Deen kreeg kort na rust de 2-0 op zijn naam. Een voorzet van AZ-captain Owen Wijndal caramboleerde via Rasmussen in het doel. Sondre Tronstad maakte uit een scrimmage na een hoekschop al snel de aansluitingstreffer, maar AZ haalde in de slotfase de winst binnen via een strafschop van Karlsson.

