Einde huwelijk tussen Lex Immers en NAC lijkt in zicht

De lezing van de club was dat de aanvallende middenvelder een aangepast en individueel trainingsprogramma volgde. Op het trainingscomplex in Zundert was hij echter nergens te bekennen.

Coronavirus en blessure

Vorig seizoen werd Immers niet alleen flink getroffen door het coronavirus, in de eindfase van de competitie kampte hij tweemaal (maart en mei) met een hamstringblessure die hem zeven wedstrijden kostte. Immers werd opgelapt voor de play-offs waarin hij in de gewonnen halve finale tegen FC Emmen de 0-1 noteerde. In de reguliere competitie was de Hagenaar goed voor zes goals en vier assists.