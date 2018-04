Einde seizoen voor Mahi en Warmerdam

,,Er is goede hoop dat zij wel fit de vakantie in kunnen'', zei trainer Ernest Faber. Mahi zal stiekem nog hopen op een plek in de Marokkaanse selectie voor het WK. De 24-jarige aanvaller, tweevoudig international, kwam dit seizoen tot zeven doelpunten in de eredivisie, tien minder dan vorig jaar.

Faber maakt na dit seizoen plaats voor Danny Buijs. ,,Ik geniet van het team dat er nu staat'', aldus de vertrekkende trainer. ,,Dit seizoen zijn weer vijf spelers vanuit de eigen opleiding gedebuteerd in het eerste elftal. Het was niet altijd even makkelijk, er was behoorlijk wat druk. Het is knap hoe spelers en staf met de situatie zijn omgegaan.''