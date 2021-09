Eindelijk overname ADO? Nee, blinde paniek in Den Haag

De supporters van ADO Den Haag dachten reden tot feest te hebben toen ze vanochtend een vrolijke update lazen over de overname van de club. ‘Alle drempels zijn geslecht’, bracht de ADO-directie naar buiten. Maar in feite is er blinde paniek en dreigt de club haar KNVB-licentie te verliezen.

Opgetogen liep Edwin Reijntjes vanmiddag over het trainingscomplex van ADO Den Haag in Rijswijk. Vrolijk vroeg de interim-directeur van de club aan een aantal spelers of ze het al gezien hadden. De gemeente Den Haag was van plan het Cars Jeans Stadion te verkopen aan de groep Haagse investeerders waar vastgoedondernemer Jeroen Lentze en clubicoon Martin Jol onderdeel van uitmaken. Reijntjes zei er nog net geen ‘hoera, we zijn gered’ bij.

Het tafereel voltrok zich enkele uren nadat de club zelf een vrolijke update naar buiten had gebracht. Eentje waaruit kon worden opgemaakt dat het einde van de slepende soap rondom de overname van de club nabij is. ‘ADO Den Haag heeft een brief van het college van B en W van de gemeente Den Haag ontvangen over de aankondiging van een proces voor verwerving van het stadion door ADO Den Haag onder nieuw eigenaarschap. Dit was de laatste drempel voor de groep Lentze/Jol’, stond er in de update. Even verderop schreef de ADO-directie dat alle drempels nu geslecht waren. En dat als groep Lentze/Jol moed zou tonen, ADO naar een mooie toekomst kon worden geleid.

Volledig scherm Sem Steijn en Thomas Verheydt tijdens het duel met FC Emmen. © Pro Shots / Dennis Wielders

Het slechte nieuws was bijna een voetnoot. Een nieuwe deadline, gesteld door de KNVB, om een sluitende begroting in te leveren verliep binnen één dag. Het eerste elftal krijgt nog drie strafpunten. En als er medio oktober geen vijf miljoen euro is overgemaakt door de groep Lentze/Jol verliest ADO haar KNVB-licentie.

Woede

En dus zorgde het statement van de club niet voor opluchting, maar voor woede. Temeer omdat volgens alle andere betrokkenen bij de overname van ADO er ook van het hoopvolle gedeelte van het bericht helemaal niets waar is. De groep Lentze/Jol had nog niets van de gemeente gehoord en er wordt niet onderhandeld over de verkoop van het stadion. De gemeente zelf haastte zich om de brief die het naar het ADO-bestuur had gestuurd met de buitenwereld te delen. Wat er precies in stond? ‘U verzoekt ons om de verkoop van het stadion in overweging te nemen. Zoals u zult begrijpen is het in deze vraagstukken noodzaak om ons hier op basis van feiten en cijfers zorgvuldig op te beraden.’

Met andere woorden: we weten het zo net nog niet, we hebben het er later wel eens over. Opvallend is ook dat de gemeente verwijst naar een verzoek dat Reijntjes op 31 augustus heeft ingediend, slechts anderhalve week geleden, dus. En dat terwijl de algemeen directeur al ruim een maand weet dat de groep Lentze/Jol niet alleen de club, maar ook het stadion wil kopen. Op 8 augustus stond de directeur voor de camera van ESPN. Hij zei toen dat er de volgende dag met de kandidaat gesproken zou worden.

En zelfs dàt was rijkelijk laat. Al sinds januari is Lentze bezig met het kopen van ADO, begin april meldde hij zich officieel bij de Chinese eigenaar United Vansen. Alleen kregen Lentze en co niet de kans met de ADO-directie te onderhandelen over de voorwaarden van de overname. Want in Den Haag gaven ze Cosinus Group Capital Partners voorrang, terwijl die partij al in de beginfase van het overnameproces had aangetoond onbetrouwbaar te zijn en het geld niet te hebben.

Bodemloze put

,,Dat de andere kandidaten moesten wachten, heeft aan ons gelegen. Want wij wilden eerst de deal met Cosinus afronden”, bekende Reijntjes tegenover ESPN. Het kan weleens een kapitale fout zijn geweest. Want met die keuze is ongelooflijk veel kostbare tijd verloren. Tijd die nodig was geweest voor onderhandelingen met de gemeente over de verkoop van het stadion. Want, en daar stuitten meerdere overnamekandidaten op, met de huidige bedrijfsvoering van ADO, met de huidige huurlasten voor het Cars Jeans Stadion, staat investeren in de Haagse club gelijk aan geld in een bodemloze put gooien.

Met zijn opgetogen berichten heeft Reijntjes de gemeente Den Haag en de groep Lentze/Jol nu voor het blok gezet. Zij moeten er samen maar uit zien te komen, over hun schaduw heen stappen. Voor de toekomst van ADO. Oh, en ze hebben er nog zo’n anderhalve maand de tijd voor. Want medio oktober raakt de Haagse club de KNVB-licentie kwijt als er niet snel vijf miljoen wordt betaald. Het biedt weinig reden tot feest, slechts voor blinde paniek.

Volledig scherm ADO-coach Ruud Brood. © Pro Shots / Dennis Wielders