Eindelijk weer zege voor NAC na vier nederlagen, Almere City blijft koploper

MVV kwam in eigen huis nog wel op voorsprong door een treffer van Koen Kostons. Sydney van Hooijdonk maakte in de 24ste minuut uit een strafschop gelijk. Huseyin Dogan bracht de bezoekers voor rust op 2-1. Meteen na rust zorgde Lex Immers met een intikker de derde treffer van NAC. Invaller DJ Buffonge bepaalde met een schot van afstand de eindstand op 1-4.



NAC werd in oktober getroffen door een golf aan coronabesmettingen. Het verzwakte elftal verloor vervolgens van SC Cambuur, Almere City en NEC in de competitie en van Go Ahead Eagles in de beker. NAC had daarvoor alle zes wedstrijden gewonnen.