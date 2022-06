EK voetbal | Dit is het complete speelschema en op deze dagen komen de Leeuwinnen in actie

Van Gaal haalt het beste uit spelers Oranje: waarom Berghuis op WK straks geen rechtsbui­ten is

‘Spelers in hun kracht zetten’. Het is een lelijke term voor wat er momenteel aan moois gebeurt bij Oranje. Louis van Gaal is zijn WK-team aan het smeden en daarbij worden spelers zo veel mogelijk op hun natuurlijke kwaliteiten benut. De spiegel is het geslaagde WK van 2014, maar óók het mislukte EK vorig jaar.

7 juni