Ekkelenkamp die Ronaldo vastpakt... We moeten ook niet overdrijven

Ik ben bang dat Ajax afgelopen week dé kans heeft laten liggen om Juventus echt in grote problemen te brengen. Ajax speelde een prima wedstrijd, Juventus zeker niet en dan is 1-1 eigenlijk niet goed genoeg. Ik vrees dat Juventus morgen in Turijn wél bij de les zal zijn, al blijft Ajax een ploeg die het in zich heeft om ook in uitwedstrijden toe te slaan.



Juventus zal blij zijn geweest met de 1-1 in Amsterdam. Ik vond ze erg matig aan de bal. Dat Ajax in Europa weer aanzien krijgt, is mooi. Al moeten we ook weer niet overdrijven. Jurgen Ekkelenkamp gun ik een geweldige toekomst, maar Cristiano Ronaldo even vasthouden ongeveer omschrijven alsof hij net de winnende treffer in de finale heeft gemaakt, dat is gekkigheid. Het stelde niets voor. Dit had iedereen kunnen doen.