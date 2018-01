El Hamdaoui ondergaat medische keuring bij FC Twente

Semedo (Fortuna Sittard) grijpt Bronzen Stier

11:50 Lisandro Semedo was de beste voetballer in de tweede periode van de Jupiler League. Dat is de mening van trainers, aanvoerders en supporters van de clubs uit die competitie. Semedo kreeg voor zijn prestaties bij Fortuna Sittard vandaag de Bronzen Stier uitgereikt. Mede dankzij Semedo won Fortuna de periodetitel en staat het bovenaan in de reguliere stand.