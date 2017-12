El Khayati brengt met late goal Twente in mineur

Door Wietse Dijkstra



Meest opvallende man in de aantrekkelijke eerste helft was Bjørn Johnsen. De 26-jarige Amerikaanse Noor mag de komende weken bewijzen waarom hij de nummer één spits van ADO is. In Enschede zette de hard werkende Johnsen zijn sollicitatie kracht bij met een uitstekende goal. Op aangeven van El Khayati volleerde hij met links de 1-2 binnen.



De ADO-held ging de rust echter in als schlemiel. In zijn ijver om een vrije trap van Danny Holla weg te werken verdween de bal in de 35ste via zijn hoofd over zijn eigen doelman Robert Zwinkels heen. Niet veel later had hij ADO bijna al weer op voorsprong gezet toen hij na een rush op wilskracht met zevenmijlslaarzen de zestien binnenstormde, maar net voorlangs schoot.



ADO liet zich opnieuw verrassen in het eerste kwartier. En dat in een fase dat de ploeg van trainer Fons Groenendijk voor het eerst een beetje uit zijn schulp kroop. De opgekomen Tyronne Ebuehi had op de achterlijn zijn medespelers voor het uitkiezen, maar na zijn mislukte voorzet maakte Twente vliegensvlug gebruik van de afwezigheid van de rechtsback en stond het na een vlotte aanval via Oussama Assadi, Tom Boere en Holla plots op 1-0.



Maar ADO heeft een ploeg die niet bij de eerste dreun knock-out gaat. Smaakmaker El Khayati bracht de Hagenaars met zijn vijfde van het seizoen al snel weer op gelijke hoogte en stond vier minuten later aan de basis van de fraaie treffer van Johnsen.



De Noorse international bezorgde de FC Twente-defensie een lastige avond. Johnsen is technisch niet de meest verfijnde spits, maar wel eentje die in elke bal gelooft. Dat bewees hij vlak na rust toen hij bijna profiteerde van een te korte terugspeelballetje van Jos Hooiveld. En eveneens toen hij na een lange bal van Aaron Meijers sneller reageerde dan zijn bewakers en in kansrijke positie tegen doelman Jorn Brondeel schoot.



ADO verzuimde na rust om de wedstrijd vroegtijdig te beslissen, maar sloeg in de laatste minuut alsnog toe. Nadat Hooi de kans op de winst leek te verprutsen, was El Khayati de slimste in de rebound: 2-3. Het was alweer zijn elfde eredivisiegoal in de 25 duels die hij dit jaar voor ADO speelde.