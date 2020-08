Elia en Mahi debuteren bij FC Utrecht met overwinning

De personele luxe bij FC Utrecht werd maar weer eens duidelijk in dit besloten onderonsje in Zwolle. In beide helften stelde trainer John van den Brom een ander elftal op, maar beide teams kon je onmogelijk als B-garnituur omschrijven. De concurrentiestrijd is volop gaande. Zo maakte Bart Ramselaar in de eerste helft het verschil als valse linksbuiten door op aangeven van Simon Gustafson de 1-0 achter Michael Zetterer te schieten.



Maar waar zou de oud-international moeten spelen, wetende dat Eljero Elia en Mimoun Mahi nog op de bank zaten en FC Utrecht ook nog linksbuiten Daniël Arzani huurde van Manchester City? Ook op het middenveld is het dringen. Othmane Boussaid maakte opnieuw een helft lang een goede indruk, nu naast Adam Maher en Simon Gustafson. In de tweede helft waren Sander van de Streek, Joris van Overeem (later vervangen door Justin Lonwijk) en Davy van den Berg de middenvelders. Ondanks de elftalwissel in de tweede helft - met debutanten Elia en Mahi - bleef FC Utrecht de bovenliggende partij en drukte de ploeg van Van den Brom dat ook in de score uit. Emil Bergström kopte raak uit een hoekschop van Ody Velanas.



FC Utrecht oefent aanstaande zaterdag nog in Duitsland tegen FC Köln (15.30 uur) en begint dan over twee weken aan de eredivisie op zaterdagmiddag thuis tegen AZ, om 16.30 uur.