Elia ondergaat schouderoperatie in Nederland

De schouder blijft een zwakke plek van de 30-jarige Elia. Afgelopen seizoen, tijdens het kampioensjaar van Feyenoord, lag hij er om die reden al twee maanden uit. ,,Ik kreeg een paar beuken, en toen kwam wat oude schade weer omhoog'', zegt Elia tegen Feyenoord TV. ,,Ik probeer zo snel mogelijk te opereren en revalideren.''



Elia heeft het naar zijn zin bij Basaksehir. De vleugelspeler is een vaste waarde in de ploeg die tweede staat in de Turkse competitie, op twee punten van koploper Galatasaray. Maar op zoveel steun als in de Kuip kan hij in het Basaksehir Fatih Terim Stadium niet rekenen.