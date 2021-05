Emegha draagt eerste goal op aan verdronken vriend Ousmane: ‘Je moet blij zijn met wat je hebt’

De 1,95 meter lange Emegha mocht dit seizoen al dertien keer meedoen van Sparta-coach Henk Fraser. Bij zijn veertiende optreden in de eredivisie was het eindelijk raak voor de spits uit Den Haag, met roots in Nigeria. Emegha viel in de 73ste minuut in voor Sven Mijnans, zag Lennart Thy kort daarna de 2-0 maken en tekende vervolgens in de 80ste minuut zelf voor de 3-0 eindstand tegen Vitesse. Sparta staat daardoor nu knap achtste, een plek die recht geeft op play-offs om een plek in de Conference League.



Emegha stond na afloop de pers uitgebreid te woord. Trots vanwege zijn eerste goal, maar de journalisten waren toch ook benieuwd naar zijn shirt die hij toonde na zijn treffer. Op dat witte shirt, dat hij vorige week liet bedrukken, stond een foto van hem met Ousmane Kader Kone. De twee talentvolle aanvallers tonen met een brede glimlach de kampioensschaal van Sparta onder 13.



Kort na dat kampioenschap overleed Kone, geboren in Ivoorkust en daarna woonachtig in Sliedrecht. Hij verdronk tijdens een teamuitje bij waterpark Beldert Beach in Tiel, waar de jonge jeugdspelers het kampioenschap samen vierden. De dood van Kone liet veel verdriet achter bij alle spelers uit dat team, waarvan Emegha nu de eerste is die het profvoetbal heeft gehaald. Zijn eerste treffer droeg Emegha dan ook aan Kone op. Hij bedacht dat vorige week en liet het shirt bedrukken. ,,Je moet blij zijn met wat je hebt. Ik kon het ook zijn geweest, of andere teamgenoten", zei Emegha, nadat hij aan ESPN-verslaggever Maarten van Os vertelde voor wie zijn shirt was. ,,Het lijkt misschien niet zo, maar ik ben echt superblij. Ik ben heel dankbaar voor mijn teamgenoten die mij zo goed gesteund hebben in die lastige tijden. Of ik dit hoofdstuk nu heb afgesloten? Nee.. Nee, dat kan niet. Ik ben Ousmane nooit vergeten en ik zal hem ook nooit vergeten.”