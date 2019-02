Emile Roemer: Feyenoord twéé keer met het mes tussen de tanden

Feyenoord kan tegen Ajax woensdag de bekerfinale halen. Gezien de malaise in de competitie is die wedstrijd heel belangrijk, want de KNVB-beker zou dit seizoen nog enigszins kunnen redden in Rotterdam-Zuid. Maar ja, ook in de competitie heeft Feyenoord punten nodig, om AZ van zich af te houden in de strijd om de derde plaats.