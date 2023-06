Emmen neemt met zege op NAC eerste horde richting lijfsbehoud en staat in finale play-offs

In de doelpuntloze en stroeve eerste helft kreeg NAC wel degelijk kansen op de gelijkmaker, maar verzilverde die niet. Emmen kwam daarbij niet in hun ritme en besloot in de tweede helft op hun positiespel te vertrouwen en terug te hangen. Daardoor werd het elftal van Lukkien op de omschakeling gevaarlijk, terwijl NAC geen vuist meer kon maken.

In de 62ste minuut was het Richairo Zivkovic die op aangeven van Ahmed el Messaoudi uit een lastige hoek snoeihard raak schoot. De opluchting was op zowel de tribunes als in het spel te merken, want Emmen voetbalde de wedstrijd vervolgens comfortabel en professioneel uit. De paal (2 keer) en doelman Roy Kortsmit voorkwamen lang de tweede treffer, maar in de laatste minuut van de blessuretijd haalde Jasin Assehnoun prachtig uit en was het Drentse feest compleet: 4-1 over twee wedstrijden.