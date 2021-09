Emmen ook in Helmond onderuit, Excelsior-spits Dallinga schiet er vier in bij Den Bosch

Wijnaldum: ‘Waar Van Gaal als eerste op hamerde? Dat we op tijd moeten zijn’

30 augustus Georginio Wijnaldum zei het met een brede glimlach. De eerste bespreking met de nieuwe bondscoach was net achter de rug en de vraag was waar bondscoach Louis van Gaal op hamerde tijdens dat eerste samenzijn van Oranje sinds het mislukte EK afgelopen zomer. ,,Hoe we met elkaar omgaan, dat we blij moeten zijn als we bij Oranje komen’', zegt Wijnaldum.