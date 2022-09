Enea Bastianini houdt Francesco Bagnaia af van vijfde zege op rij in MotoGP

De Italiaanse motorcoureur Enea Bastianini heeft zijn landgenoot Francesco Bagnaia van diens vijfde overwinning op rij in de MotoGP afgehouden. Bastianini passeerde Bagnaia in de laatste ronde van de Grote Prijs van Aragón en wist de Ducati-coureur op de streep net voor te blijven. Bagnaia had de voorgaande vier grands prix gewonnen en klom zo naar de tweede plaats in het WK-klassement.

Wereldkampioen en WK-leider Fabio Quartararo ging op Motorland Aragón al in de eerste ronde hard onderuit na een botsing met de Spanjaard Marc Márquez, die voor eigen publiek zijn rentree maakte en vanaf de dertiende plek een flitsende start beleefde. Márquez haalde buitenom heel wat coureurs in, maar raakte daarna de Yamaha van Quartararo. Een paar bochten verder tikte hij ook de Japanner Takaaki Nakagami aan, die net als Quartararo van zijn motor werd geslingerd.

Voor de Fransman en de Japanner was de race direct voorbij. Quartararo kwam strompelend terug in de pitsstraat. Márquez moest de race met een kapotte Honda-motor verlaten. De 29-jarige Spanjaard, zesvoudig wereldkampioen in de MotoGP, had de laatste zes grands prix gemist als gevolg van een armblessure.

Volledig scherm Enea Bastianini. © ANP / EPA

De van poleposition vertrokken Bagnaia leidde vrijwel de hele race in Alcañiz, maar hij werd in de 23e en laatste ronde ingehaald door Bastianini. Hij probeerde de 24-jarige coureur uit het satellietteam van Ducati nog te passeren, maar Bastianini hield stand en boekte zijn vierde zege van dit seizoen. De Spanjaard Aleix Espargaró kwam ruim 6 seconden na de twee Italianen als derde over de streep.

Quartararo leidt nog wel in het WK met 211 punten, maar zag zijn voorsprong op Bagnaia slinken tot 10 punten met nog vijf grands prix te gaan. Espargaró doet met 194 punten ook volop mee in de strijd om de wereldtitel. Bastianini staat vierde met 163 punten.

Zonta van den Goorbergh

Bo Bendsneyder hield één punt over in de Moto2. De 23-jarige Rotterdammer eindigde op de vijftiende plaats. Het podium bestond volledig uit Spaanse coureurs. Pedro Acosta pakte de winst, voor Aron Canet en de van poleposition gestarte WK-leider Augusto Fernández. De 18-jarige Acosta, die vorig jaar kampioen werd in de Moto3, boekte zijn tweede overwinning van het seizoen. De jonge Spanjaard zegevierde eerder in de GP van Italië.

Volledig scherm Bo Bendsneyder (links). © AFP

Zonta van den Goorbergh viel al vroeg in de race uit. De 16-jarige Brabander, bezig aan zijn eerste seizoen in de WK wegrace, wacht nog altijd op zijn eerste punt in de Moto2. Bendsneyder heeft dit jaar al 67 punten bij elkaar gereden. Slechts in twee races bleef hij buiten de punten.

Fernández leidt in het WK met 214 punten, voor de Japanner Ai Ogura (207) en Canet (177). Ogura eindigde in Spanje op de vierde plaats. Het WK telt nog vijf grands prix.