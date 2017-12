Engelse arbiter voor Feyenoord, Gözübüyük fluit duel tussen Kopenhagen en FC Sheriff

Serdar Gözübüyük heeft donderdagavond in Denemarken de leiding over de wedstrijd in de Europa League tussen FC Kopenhagen en FC Sheriff uit Moldavië. Beide ploegen maken nog kans op een plek in de knock-outfase van het Europese bekertoernooi.



Het ongeslagen FC Sheriff gaat aan kop in groep F met negen punten uit vijf wedstrijden, gevolgd door Lokomotiv Moskou met acht. FC Kopenhagen staat derde met zes punten. De Deense kampioen passeert de Moldaviërs op de ranglijst als het donderdag wint voor eigen publiek in stadion Parken. Lokomotiv Moskou sluit de groepsfase in Tsjechië af tegen het al uitgeschakelde Zlin.