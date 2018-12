Enquête eredivisie: De VAR moet blijven

‘Laat ook oud-spe­lers of trainers VAR zijn’

10:09 Onder de aanvoerders en trainers in de eredivisie hielden wij een enquête over de VAR. Daarbij werden drie vragen gesteld: 1. Was u op voorhand voorstander van invoering van de VAR? 2. Moet er iets aan de VAR worden veranderd? Zo ja, wat moet er anders of beter? 3. Moet de VAR blijven in de eredivisie? Hieronder vindt u de opvallendste uitspraken per persoon.