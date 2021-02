Er klinkt weer hi-ha-hondenlul vanaf de tribunes, eindelijk

Door Daniël Dwarswaard



Melvin Platje, cultheld van beroep en reservespeler van De Graafschap, voelt het perfect aan. Als hij warmloopt voor het vak met een plukje fanatieke NEC-fans, doet hij als een dirigent twee wijsvingers in de lucht. Het publiek joelt en zingt dat hij straks in eigen doel gaat scoren. Platje vindt het mooi, het publiek ook. Even later: gejuich als De Graafschap-speler Daryl van Mieghem in een poging tot scoren letterlijk een bal uit het stadion ramt. Het zijn zomaar een paar observaties van dingen die voetballend Nederland zo gemist heeft.



Vijf maanden al zijn de stadions dicht voor publiek. Geen bier met je maten in het vak, niet met zoon of dochter naar de club, niet schelden op de scheids of klappen voor een geslaagde tackle van de linksback. In Nijmegen kon het allemaal voor één keer wél. Op de eerste echte lentedag van het jaar nog wel.