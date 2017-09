'Er zit zoveel in dit elftal, maar het was weer te slordig'

Video Zo reageerde Swift op de loting tegen Feyenoord

8:35 De selectie van stuntploeg AVV Swift uit Amsterdam, die woensdag bekerhouder Vitesse wipte uit het KNVB-bekertoernooi, was gisteravond in de kantine samengekomen om de loting in Putten live te volgen. De amateurs van Swift reageerden uitzinnig toen de naam van Feyenoord werd gekoppeld aan die van de hoofdklasser.