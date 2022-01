Eran Zahavi maakt na ‘vreselijke gebeurtenissen’ het seizoen gewoon af bij PSV

Schmidt is blij met de keuze van de spits en noemde hem vrijdag een toonbeeld van professionaliteit. ,,Ik heb een goede band met hem en stonden vorig jaar steeds met elkaar in contact op het moment dat zijn privé-situatie heel turbulent was door de vreselijke gebeurtenissen bij zijn huis.”



Het gezin van Zahavi werd toen overvallen en daarna was nog sprake van een inbraak. Zahavi is op dit moment nog niet fit en niet inzetbaar. Hij traint wel weer mee met de groep bij PSV.