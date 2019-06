Erben Wennemars in dienst bij PEC Zwolle als mental coach

Mentale vaardigheid

De 43-jarige Wennemars was na zijn schaatsloopbaan al in verschillende bestuursfuncties actief voor de Zwolse club. De voorbije maanden betrok voorzitter Adriaan Visser de Dalfsenaar opnieuw bij de zoektocht naar een trainer. Wennemars gaat zich nu niet met zijn oefenstof of opstelling bemoeien, verzekert Stegeman. ,,Je moet bijvoorbeeld denken aan een stukje mentale vaardigheid. Hij is als individuele sporter altijd keihard voor zichzelf geweest. In teamsport kunnen wij veel van dat kleine stukje leren.”



,,In het voetbal worden jongens gepamperd", vervolgt Stegeman. ,,Dat is best erg. We willen spelers er bewust van maken van wat je ervoor over moet hebben om de absolute top te halen. Want hoe je het ook went of keert, PEC moet nu weer nieuwe Namli's en Ehizibue's klaarstomen en voor een mooi bedrag verkopen. Erben gaat ons als staf en selectie op de juiste manier ondersteunen, maar ook binnen de organisatie helpen. Ik denk dat het belangrijk is om specialisten om je heen te verzamelen en ik vind Erben echt een specialist.”