Eredivisie CV-directeur Jan de Jong over strengere aanpak wangedrag spelers: ‘Er gaat zwaarder worden gestraft’

FC Utrecht-doelmannen in trek na komst Barkas: De Keijzer kan naar SC Heerenveen

FC Utrecht-keeper Fabian de Keijzer (23) staat in de belangstelling van SC Heerenveen. De talentvolle goalie is in Galgenwaard op een zijspoor geraakt nu de club de na afgelopen seizoen vertrokken Vasilis Barkas heeft teruggehaald.