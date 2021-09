Eredivisie lijdt onder overvolle kalender door kogelregens en plaggenpoelen: ‘Spelers zijn lichamelijk gesloopt’

Door Dennis van Bergen



De ene dag is de andere niet voor Tagliafico en Martínez. Zo speel je komende nacht om 01.30 uur (Nederlandse tijd) namens Argentinië tegen Bolivia in Buenos Aires. Zo wacht zaterdag, enige uren na de landing op Schiphol, alweer een volgende wedstrijd. Treffender kan de gekte in het internationale voetbal niet worden geduid. De kalender, die toch al uitpuilde, begint nu helemaal te knellen. ,,Een onwenselijke situatie”, zei Eredivisie CV-baas Jan de Jong er vorige week nog over. ,,De spelers zijn of lichamelijk gesloopt of halen het niet om tijdig terug te zijn in Nederland.”