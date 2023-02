Eredivisie-topscorer Tasos Douvikas scoort weer en helpt FC Utrecht aan zege op SC Heerenveen

De verwachtingen waren misschien ook wel te hoog, voorafgaand aan de ontmoeting van vanavond in Galgenwaard. Met het spektakelstuk in het AFAS Stadion nog vers in het geheugen (5-5) kon het feitelijk slechts tegenvallen. En tegenvallen deed het lange tijd, tegen SC Heerenveen, dat via spits Sydney van Hooijdonk de beste mogelijkheid kreeg om een doelpunt aan te tekenen in de gelijkwaardige eerste helft. Aan de andere kant was Douvikas tweemaal gevaarlijk, waarvan een keer na een goed voorwerk van zijn collega-raspaarden Can Bozdogan en Taylor Booth.