‘Eredivisieclubs profiteren nu van dit Oranje’

Door Mikos Gouka



Vier jaar lang keerden internationals met een bloedchagrijnig gevoel terug bij hun clubs, maar die tijden lijken voorbij. De mooie 3-0 zege tegen de Duitsers en een verdienstelijk gelijkspel tegen België, de nummer 1 van de wereldranglijst, leidden ertoe dat de spelers van Oranje eindelijk weer werden bewierookt. Ze kwamen deze week nog net niet in polonaise terug bij de Johan Cruijff Arena, de Kuip en het Philips Stadion.



Erik ten Hag, trainer van Ajax, ziet het als een wisselwerking. Ajax en PSV presteren in Europa, dat gegeven maakt Oranje beter en na terugkeer van een interland kunnen die spelers hun stappen voorwaarts die ze tegen Duitsland en België hebben gezet weer gebruiken in de eredivisie. Als ze tenminste dezelfde energie kunnen tonen als in het shirt van het Nederlands elftal. ,,Ik zie het zo’’, zegt Ten Hag. ,,Oranje profiteert ervan dat Ajax en PSV goed voor de dag komen in Europa, maar andersom is dat natuurlijk ook zo. De clubs profiteren van wat er bij Oranje met hun spelers gebeurt.’’



Die positieve energie nemen ze in elk geval mee. Neem Memphis Depay, die tegen Duitsland en België vakwerk liet zien. De spits keek deze week al enigszins bedrukt vooruit naar het duel met Olympique Nimes van gisteravond in Lyon. ,,Als ik speel’’, zuchtte de aanvaller, die zijn goede vorm bij Oranje zo graag zou blijven etaleren in de Ligue 1. Als een atleet die de marathon net in een messcherpe tijd van even boven de twee uur heeft gelopen, maar voelt dat er op korte termijn alweer een nog snellere tijd in de benen zit.