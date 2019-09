Eredivisieclubs willen duels verplaatsen voor Formule 1 in Zandvoort

Achilles ‘29 mag eigen complex niet meer op: ‘De bom barst’

8:18 Voetbalvereniging Achilles’29 uit Groesbeek zal per 1 oktober de toegang tot het sportcomplex De Heikant aan de Cranenburgsestraat ontzegd worden. De club die in het seizoen 2016/2017 nog uitkwam in de Jupiler League staat nu stijf onderaan in de Hoofdklasse A.