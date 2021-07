Eredivisietopscorer Giakoumakis gaat VVV verlaten: ‘Het gaat snel gebeuren’

Toch gaf manager voetbalzaken Stan Valckx aan dat het ijdele hoop zou zijn geweest om te denken dat de transfer inmiddels al afgerond zou zijn. De markt is immers nog kalm en begint nu pas te bewegen. Valckx ziet dan ook geen reden om de vraagprijs van vijf miljoen euro naar beneden bij te stellen. ,,Of dat een goede prijs voor mij is, weet ik niet”, reageert Giakoumakis. ,,Daar ga ik ook niet over. Ik wil dat iedereen blij is op het moment dat ik vertrek. En vooral ook VVV, want dit is een mooie club en ik ben ze hier heel dankbaar voor de kans die ik heb gekregen. Maar nu het EK bijna afgelopen is, zal het snel gaan.”

Het blijft intussen speculeren over waar de topscorer van de eredivisie volgend jaar te zien zal zijn. ,,Ik heb bewezen dat de eredivisie goed bij me past. Ik zou blij zijn als een goede club uit Nederland me wil hebben. Maar uiteindelijk gaat het niet om het land of om de club. Het is vooral belangrijk dat ze een speelstijl hebben die bij me past. Dat is offensief. Nee, VVV was geen offensief ingestelde ploeg. Maar hier heb ik wel een goede stap kunnen zetten in mijn carrière.”