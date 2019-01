Érick Gutiérrez: Het tempo ligt hier veel hoger dan in Mexico

Streep door transfer Dessers: spits aantal maanden langs de kant

8 januari Cyriel Dessers kan een winterse overstap vergeten. Uit de scans die in Nederland zijn gemaakt na de knieblessure die hij opliep zondag in het oefenduel met VfB Stuttgart is schade aan de binnenband van de knie geconstateerd. Hij staat een aantal maanden langs de kant, maar hoeft niet onder het mes.