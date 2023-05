Érick Gutiérrez lijkt PSV na dit seizoen te gaan verlaten

Voetbalpod­cast | 'Kleine kinderen gedragen zich niet zo als de spelers van Ajax en PSV’

De bekerfinale staat centraal in de AD Voetbalpodcast. PSV mocht zit laten kronen tot winnaar na strafschoppen tegen Ajax, maar over het voetbal ging het na afloop niet. Eerder over het gedrag van de spelers. Etienne Verhoeff bespreekt het met Sjoerd Mossou en Maarten Wijffels.