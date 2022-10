Erik ten Hag jubelt na jubileumgoal Cristiano Ronaldo: ‘700 goals is een waanzinnige prestatie’

Met videoEen week na de pijnlijke 6-3 nederlaag in de derby bij City heeft Manchester United drie punten gepakt op bezoek bij Everton. De thuisploeg kwam al snel op voorsprong op Goodison Park, maar via goals van Antony en Cristiano Ronaldo (zijn 700ste goal in clubverband) werd het 1-2 voor het team van Erik ten Hag.

Nummer vijf Manchester United komt door de overwinning op 15 punten na acht wedstrijden. De achterstand op koploper Arsenal, dat eerder op de avond met 3-2 won van Liverpool, is al negen punten. Arsenal heeft al wel een wedstrijd minder gespeeld, omdat vorige maand Chelsea - Manchester United werd afgelast na het overlijden van koningin Elizabeth.

Everton had al zes wedstrijden niet verloren en begon zondag ook uitstekend op het sfeervolle Goodison Park. Na vijf minuten schoot de Nigeriaanse middenvelder Alexander Iwobi met een knap schot de 0-1 binnen. Lang duurde die voorsprong voor Everton niet, want na een kwartier kwam United op 1-1.

Bekijk hier de samenvatting van Everton-ManUnited

Antony speelde zijn derde wedstrijd in de Premier League en net als tegen Liverpool (3-1 winst) en Manchester City (6-3 nederlaag) scoorde de Braziliaanse linkspoot, die deze zomer voor 100 miljoen euro werd overgenomen van Ajax. Hij werd daarmee de eerste speler van Manchester United die scoorde in zijn eerste drie wedstrijden voor de club in de Premier League.

Ronaldo scoort als invaller

Cristiano Ronaldo begon vanavond opnieuw op de bank, maar de 37-jarige Portugees viel na 29 minuten in voor de geblesseerd uitgevallen Anthony Martial. Op aangeven van zijn oude Real Madrid-makker Casemiro, die zelf met een kopbal al een grote kans op de 1-2 had gekregen, maakte Ronaldo kort voor rust de goal voor United. Het was voor Ronaldo zijn 700ste goal in clubverband.

Volledig scherm © AFP

In de tweede helft gebeurde er lange tijd niet veel, al gooide Everton flink de beuk erin met onder meer een harde overtreding van Anthony Gordon op United-captain Bruno Fernandes. In de 80ste minuut leek Marcus Rashford de 1-3 te maken toen hij Jordan Pickford passeerde en de bal in het lege doel schoof, maar de VAR constateerde dat er sprake was van buitenspel van Rashford en dus ging het feest niet door. Vervolgens overleefde Manchester United een flink slotoffensief van Everton.

De statistieken van Cristiano Ronaldo

5 goals voor Sporting in 31 duels

118 goals voor Manchester United in 292 duels (eerste periode)

450 goals voor Real Madrid in 438 duels

101 goals voor Juventus in 134 duels

26 goals voor Manchester United in 48 duels (tweede periode)

Totaal: 700 goals in 945 duels Daarnaast scoorde Ronaldo uiteraard ook nog heel vaak voor Portugal: 117 goals in 191 interlands. In september vorig jaar brak hij het record van Ali Daei, die 109 keer scoorde in 148 interlands voor Iran.

Ten Hag kwam complimenten tekort om Ronaldo te bewieroken. ,,Het is heel erg indrukwekkend als je 700 doelpunten maakt. Het is een waanzinnige prestatie”, zei Ten Hag. ,,Ik ben heel blij voor hem en wil hem daarmee feliciteren. Hij moest er even op wachten, maar ik ben er zeker van dat meer doelpunten zullen volgen.”

Volledig scherm © ANP / EPA

Ronaldo had in invalbeurten dit seizoen nog niet gescoord. De Portugese vedette werd eind augustus in verband gebracht met een vertrek bij Manchester United, maar hij bleef uiteindelijk toch. Hij scoorde wel al in de Europa League, maar dit was zijn eerste treffer dit seizoen in de Premier League. ,,Iedere speler heeft doelpunten nodig”, zei Ten Hag. ,,Ik heb met spitsen gewerkt, die hebben treffers nodig om dat gevoel te krijgen. Zodra ze eenmaal hebben gescoord, komen ze in een flow. Dan wordt het makkelijker. Dat gaat met hem ook gebeuren.”

Ten Hag was blij dat zijn ploeg zich goed had herpakt na de 6-3-nederlaag vorig weekend tegen stadsgenoot Manchester City. ,,Kritiek is normaal na een nederlaag in een belangrijke wedstrijd. Maar je moet daarmee omgaan en er lessen uit trekken en dat hebben we gedaan, We herpakten ons goed donderdag in de Europa League en vandaag. We reageerden goed op de teleurstelling toen we 1-0 achter kwamen, maar bleven bij ons plan. We moeten vasthouden aan dat proces.”

