Erik ten Hag predikt realisme bij Ajax: ‘Vorig jaar was vorig jaar’

Voorzitter Club Brugge: BeNeliga komt er binnen drie seizoenen

22 oktober Om de zoveel maanden wordt er een ballonnetje opgelaten over het idee van een grensoverschrijdende competitie met Nederlandse en Belgische clubs. Dit keer is het Club Brugge-voorzitter Bart Verhaeghe die zich over de BeNeliga uitspreekt in de Franse kwaliteitskrant Le Monde.