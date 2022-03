Erik Ten Hag snoeihard voor Mo Ihattaren: ‘Als je niet kunt rennen op eredivisie-niveau...’

update ADO-Jong PSV definitief gestaakt na tweede stroomsto­ring in het Cars Jeans Stadion

De stroom in het Cars Jeans Stadion van ADO Den Haag is vrijdagavond rond 19.15 uur uitgevallen. Hierdoor zaten honderden supporters in het donker en liepen de rijen om tot het stadion toe te treden buiten de poorten flink op. Uiteindelijk begonnen ADO en Jong PSV na het verhelpen van de problemen ruim een uur later aan de wedstrijd, maar na een tweede stroomuitval werd het duel definitief gestaakt.

22:24