Erik ten Hag sprak spelers toe in rust: ‘Niet mee laten slepen in emotie van de wedstrijd’

Erik ten Hag was vol lof over de manier waarop Ajax zich in Alkmaar plaatste voor de bekerfinale. ,,We hebben uitstekend gespeeld en de boel totaal gedomineerd. We hebben het plan heel goed uitgevoerd, ik heb genoten van mijn ploeg”, zei de trainer na de 0-2 zege op AZ tegen ESPN.

Ten Hag zag Steven Berghuis al vroeg de score openen en daarna bleef zijn ploeg - ondanks tal van opstootjes in de eerste helft - vrij simpel overeind. ,,Ik zei in de rust dat we moesten leren van de wedstrijd tegen Benfica en ons niet mee moesten laten slepen in de emotie van de wedstrijd. Na rust hebben ze dat weer goed opgepakt en bleven we onvoorstoorbaar”

Het enige dat Ten Hag zijn spelers kon verwijten, was dat de wedstrijd niet eerder in het slot werd gegooid. Dat gebeurde pas vlak voor tijd via invaller Davy Klaassen. ,,De ruimtes lagen er, maar dan maken we niet altijd de juiste keuzes. Zeker Berghuis had heel veel vrijheid en hij kan een steekpass geven en een goal maken.”

Volgens Ten Hag was de wedstrijd in Alkmaar niet zozeer een antwoord op teleurstellende optredens tegen Benfica (2-2, Champions League) en Go Ahead Eagles (2-1 nederlaag, eredivisie). ,,Spelers zijn nu eenmaal geen robots, dus het is logisch dat er soms een mindere fase is. Maar we zitten nu wel in een periode waarin de prijzen worden verdeeld. Het is prachtig dat we in de bekerfinale de degens mogen kruisen tegen PSV.”

Robbin Ruiter

Ajax overweegt Robbin Ruiter een contract tot aan het einde van het seizoen te geven. De 34-jarige doelman nam in januari afscheid van Willem II en zit op dit moment zonder club. Ruiter heeft al meegetraind met Ajax.

Ten Hag werkte bij FC Utrecht al met Ruiter. ,,Hij is gewoon een uitstekende doelman”, zei hij over de in Amsterdam geboren keeper. ,,We zitten dun in onze doelmannen en we zijn ons aan het oriënteren.”

Ajax kan acht weken niet beschikken over Remko Pasveer, die een vinger heeft gebroken. Ook keeper Jay Gorter is voorlopig geblesseerd. André Onana verdedigde donderdag het doel van Ajax in de gewonnen halve finale van de KNVB-beker tegen AZ (0-2). Charlie Setford en Calvin Raatsie zaten als tweede en derde keeper op de bank.

Ruiter verloor dit seizoen zijn basisplaats bij Willem II aan Timon Wellenreuther. Hij speelde eerder voor FC Volendam, FC Utrecht, Sunderland en PSV.