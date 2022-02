Erik ten Hag trots op zijn spelers: 'Dat is een eigenschap van een topclub’

In de eerste helft liep het niet bij Ajax, dat niet veel kansen creëerde en moeite had om gevaarlijk te worden. ,,We kregen niet bijster veel kansen. De eindpass was er vaak net niet, dat was in de tweede helft een stuk beter", vindt Ten Hag. ,,Ik ben niet boos geworden in de rust, maar heb gezegd dat we rustig moest blijven. De spirit was er, de rust was er ook, dan weet je dat je een goal gaat maken. Alleen bleef het wel lang 0-0 en gaat de tegenstander er dan ook meer in geloven. Op dat moment konden we de rust bewaren. Een eigenschap van een topclub.”