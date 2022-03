Erik ten Hag voor vierde keer in bekerfinale: ‘Heb er geen hekel aan, ik kom daar graag’

Door Johan Inan



Ten Hag stond in 2016 met FC Utrecht voor het eerst als oefenmeester in de finale van het Nederlandse bekertoernooi. Die eindstrijd ging verloren. Met Ajax stootte hij tegen AZ donderdagavond voor de derde keer door naar de eindstrijd in De Kuip. Alleen in het onderbroken coronaseizoen, sneuvelde Ajax voortijdig.

,,Ik heb er geen hekel aan. Ik kom daar graag”, zei Ten Hag, die op 17 april een clash met rivaal PSV wacht, met een knipoog. ,,We kijken ernaar uit. Het is een schitterende ervaring. Zeker in een volle Kuip, en tegen een prachtige tegenstander.”

Met een vierde finale schaart Ten Hag zich in een fraai rijtje trainers - met onder anderen Rinus Michels, Dick Advocaat, Ernst Happel en Guus Hiddink - die minimaal vier keer het Nederlandse bekertoernooi uitspeelden. ,,Dat soort statistieken zijn vooral leuk voor als je bent gestopt en terugkijkt. Ik ben hongerig. Bij mij gaat het om de volgende wedstrijd om de volgende prijs. Wij zijn nu in ieder geval in staat om een prijs te winnen. Er staat alweer een volgende finale voor de deur.”

Quote Ik ben hongerig, het gaat om de volgende wedstrijd en de volgende prijs Erik ten Hag

De manier waarop Ajax de opmars van AZ stuitte en zich revancheerde van belabberde optredens in Lissabon (na rust) en Go Ahead Eagles, stemde Ten Hag tevreden. ,,Ik heb een uitstekend Ajax gezien. We hebben het plan goed omgezet. Met veel kwaliteit aan de bal, waarmee we AZ aan het lopen kregen. Zij kregen lastig de druk op Ajax. Vandaar uit maakten we een mooie goal. Verdedigend hadden we de zaakjes ook goed op orde. We hebben nauwelijks kansen weggegeven.”

Ten Hag zag ondanks de zege nog ruimte voor verbetering. Vooral in het aanvalsspel. ,,Het is ook niet zo dat wij veel kansen bij elkaar hebben gespeeld. De laatste pass moest beter en we we konden Steven Berghuis vaker in stelling brengen. We weten dat hij de ideeën heeft. En hij had ook de ruimte. Die hadden we beter kunnen benutten. Maar desalniettemin hebben we het uitstekend gedaan, ook door niet mee te gaan in het opportunisme van AZ. Het was een dikverdiende overwinning voor Ajax.”

Volledig scherm Erik ten Hag met Daley Blind, die in de tweede helft gewisseld werd. © ANP

Robbin Ruiter

Ajax overweegt Robbin Ruiter een contract tot aan het einde van het seizoen te geven. De 34-jarige doelman nam in januari afscheid van Willem II en zit op dit moment zonder club. Ruiter heeft al meegetraind met Ajax.

Ten Hag werkte bij FC Utrecht al met Ruiter. ,,Hij is gewoon een uitstekende doelman”, zei hij over de in Amsterdam geboren keeper. ,,We zitten dun in onze doelmannen en we zijn ons aan het oriënteren.”

Ajax kan acht weken niet beschikken over Remko Pasveer, die een vinger heeft gebroken. Ook keeper Jay Gorter is voorlopig geblesseerd. André Onana verdedigde donderdag het doel van Ajax in de gewonnen halve finale van de KNVB-beker tegen AZ (0-2). Charlie Setford en Calvin Raatsie zaten als tweede en derde keeper op de bank.

Ruiter verloor dit seizoen zijn basisplaats bij Willem II aan Timon Wellenreuther. Hij speelde eerder voor FC Volendam, FC Utrecht, Sunderland en PSV.

Berghuis nam zich voor vaker te schieten Steven Berghuis brak in de elfde minuut de ban tegen zijn oude club AZ, door van een meter of achttien via de binnenkant van de paal raak te schieten. ,,Dat is het voordeel van ‘op tien’ spelen. Ik kreeg de bal wel met een beetje geluk, maar ik had me sowieso al voorgenomen om wat vaker te schieten als ik in goede positie kwam”, reageerde hij bij ESPN. Voor de finale keert hij op 17 april terug naar de Kuip, de thuishaven van zijn vorige club. ,,Ik voetbal om voor de prijzen te spelen. Het is mooi om het daar tegen PSV op te nemen.”

Volledig scherm Steven Berghuis opende na elf minuten de score. © ANP