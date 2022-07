Erik ten Hag zou Brobbey naar United willen halen, maar krijgt concurrentie in strijd om Frenkie de Jong

Luuk de Jong over tijd in Spanje: 'Een vol Camp Nou schreeuwde mijn naam, dan mag je trots terugkij­ken’

Luuk de Jong is blij dat hij terug is bij PSV, maar de herinnering aan drie seizoenen Spanje zit voor altijd in zijn hart. ,,Ik ben speler van Barcelona geweest en op een gegeven moment schreeuwde een vol Camp Nou mijn naam. Bij Sevilla wonnen we de Europa League en besliste ik de finale met twee goals. Ja, dan kun je met een gevoel van trots terugkijken.’’

5 juli