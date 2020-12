Europese voetbalcompetities stemmen voor betere inkomstendeling om competitieve balans te behouden

Voorzitter Lars-Christer Olsson, die praat namens 27 topcompetities in Europa, constateert een groeiend gat tussen de topclubs en de rest. De steeds maar groeiende inkomsten uit de Europese clubcompetities, vooral de Champions League, zorgen er ook voor dat de verschillen tussen clubs in de nationale competities in Europa steeds groter worden.

Ajax

Ook in Nederland is dit verschil goed te zien. Door de goede resultaten van Ajax in de Champions League zag de club zijn begroting flink stijgen. Ajax liep door de De uitschakeling in de Champions League afgelopen week tegen Atalanta twaalf miljoen euro mis. Dat bedrag is hoger dan RKC, VVV Venlo, Sparta, FC Emmen en Fortuna Sittard per jaar begroten.