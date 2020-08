Ex-Ajacied Kristensen eerlijk: ‘Mazraoui had een topseizoen, dan zou ik mezelf ook niet opstellen’

Video Directeur Barcelona: ‘Ik heb in Amsterdam met Koeman gesproken’

18 augustus Wie nog twijfelde dat Barcelona graag in zee gaat met Ronald Koeman is door Òscar Grau van alle laatste onzekerheden verlost. De algemeen directeur van FC Barcelona bevestigde vannacht op het vliegveld El Prat van Barcelona tegen Spaanse media dat hij gisteren in Amsterdam met de bondscoach van Oranje heeft gesproken over de voorwaarden van een contract.